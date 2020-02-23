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Бруну Фернандеш забил свой дебютный гол за МЮ в матче с Уотфордом

Англия
(3 голосов)

Португальский хавбек реализовал пенальти

Бруну Фернандеш забил свой дебютный гол за МЮ в матче с Уотфордом
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В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимает "Уотфорд".

Счет в матче открыл хавбек "красных дьяволов" Бруну Фернандеш. Португалец реализовал пенальти на 40-й минуте матча.

Этот забитый мяч стал первым для 25-летнего Фернандеша в составе манкунианцев.

Напомним, полузащитник перешел в стан "Ман Юнайтед" из "Спортинга" зимой этого года.

Бруну Фернандеш забил свой дебютный гол за МЮ в матче с Уотфордом - изображение 1

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В статье: АПЛ Уотфорд Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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