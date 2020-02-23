Арсенал - Эвертон 3:2. Хаосом пользуются сильнейшие

Невозможно строить предположения, как бы сложилась игра, если бы гости не забили быстрый гол. А так "ириски" буквально в первой же атаке забили. После навеса в штрафную защитники не смогли выбить мяч, словно еще не были готовы к поединку, разминались, а ливерпульская команда поразила цель. Калверт-Льюин головой пробил (протолкнул) с близкого расстояния.

Конечно, "канониры" сразу мобилизировались и бросились вперед, получилось несколько хороших атак, а отыграться удалось, проведя выпад левым флангом. Сака смог уйти от защитника и навесил в штрафную, где Нкетиа опередил оппонентов, а также нерешительного голкипера. Пикфорд не пошел на перехват, а может неверно прочитал момент - 1:1.

"Арсенал" превосходил "Эвертон" во всех компонентах игры, возможно, кроме тактических аспектов. Но скоростные взрывные комбинации получались, на 33-й минуте Обамеянг воспользовался пасом из глубины (все очень быстро получилось у подопечных Артеты), выскочил форвард на свидание с голкипером, пробил и вывел хозяев вперед.

На перерыв с преимуществом "канониры" не смогли уйти. Угловой разыграл "Эвертон", снова защитники растерялись и мяч попал к Ришарлисону, длинноногий форвард опередил всех и протолкнул мяч в сетку - 2:2. Очень нервная и одновременно предсказуемая получилась игра. Заранее было известно, что есть проблемы у команд в обороне, будут ошибки на фоне очевидной нестабильности.

Больше повезло, точнее меньше ошибались, хозяева. В самом начале второго тайма Пепе навесил, а Обамеянг головой пробил точно в угол. Казалось, может повториться первый тайм, но нет. Больше забитых голов болельщики не увидели. "Арсеналу" удалось взять игру под свой контроль, всего пару моментов было у "ирисок". Ришарлисон и Калверт-Льюин не смогли воспользоваться своими возможностями.

Юбилейная десятая подряд победа "Арсенала" (во всех турнирах), в этом году команда Артеты еще не проигрывала и показывает, за счет чего может вернуться в группу лидеров. А пока лондонцы обходят команду Анчелотти, которая также показывала серьезный прогресс, в этот раз серия из пяти матчей без поражений в чемпионате прервана. Просто хозяева выглядели чуть сильнее.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал - Эвертон 3:2

Голы: Нкетиа 27, Обамеянг 33, Обамеянг 47 - Калверт-Льюин 2, Ришарлисон 45

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац, 8. Себальос, 34. Джака, 10. Озил, 14. Обамеянг, 19. Пепе, 30. Нкетиа.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 3. Бейнс, 19. Сидибе, 13. Мина, 8. Делф, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 18. Шнайдерлин, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби.