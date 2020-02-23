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Микель Артета: Мы выиграли три матча за семь дней. Это моя лучшая неделя в Арсенале

Англия
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Наставник "пушкарей" прокомментировал победу над "ирисками"

Микель Артета: Мы выиграли три матча за семь дней. Это моя лучшая неделя в Арсенале
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после победы над "Эвертоном" в матче 27-го тура АПЛ.

"Лучшее – это тот настрой, который мы показали, вернувшись из Европы, проведя три игры за неделю. И то, как мы отыгрались, отставая в счете, устойчивость, которую продемонстрировали игроки.

У Колашинаца проблема с плечом. У всех были судороги. Мы могли сделать лишь две замены после ухода Колашинаца. Нам пришлось обороняться очень, очень глубоко. Лено был очень хорош, в нужный момент он нас выручил.

Обамеянг проделал невероятный объем работы. До того, как я пришел в "Арсенал", у меня были сомнения относительно него, но он показал себя. Пьер-Эмерик – наш самый важный игрок, учитывая его влияние на команду. Мы должны будем убедить его остаться у нас.

Мы выиграли три матча за семь дней. Конечно, это моя лучшая неделя в "Арсенале", – рассказал Микель Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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Источник:
BBC
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