Карло Анчелотти: В обороне Эвертон сыграл по-настоящему плохо

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после выездного поражения от лондонского "Арсенала".

"Это было хорошее выступление, было много возможностей. В обороне сыграли по-настоящему плохо. Пропуская три таких гола, вы обычно проигрываете матч. Мы смогли сравнять счет в конце первого тайма. Мы знали, что они играли в четверг и могли устать под конец, но мы проиграли 2:3. Ключевой момент – то, что мы слишком легко пропустили три гола.

В первом тайме мы играли очень хорошо. Когда Андре Гомеш вышел на поле, команда стал играть значительно лучше. В атаке мы были очень хороши, но в обороне – нет. Мы идем в правильном направлении, но нам нужно извлечь урок. Из-за того, что мы не были сосредоточены в обороне, мы едем домой без очков", – рассказал Карло Анчелотти.