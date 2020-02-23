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Карло Анчелотти: В обороне Эвертон сыграл по-настоящему плохо

Англия
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Наставник "ирисок" подвел итоги поражения от "пушкарей"

Карло Анчелотти: В обороне Эвертон сыграл по-настоящему плохо
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после выездного поражения от лондонского "Арсенала".

"Это было хорошее выступление, было много возможностей. В обороне сыграли по-настоящему плохо. Пропуская три таких гола, вы обычно проигрываете матч. Мы смогли сравнять счет в конце первого тайма. Мы знали, что они играли в четверг и могли устать под конец, но мы проиграли 2:3. Ключевой момент – то, что мы слишком легко пропустили три гола.

В первом тайме мы играли очень хорошо. Когда Андре Гомеш вышел на поле, команда стал играть значительно лучше. В атаке мы были очень хороши, но в обороне – нет. Мы идем в правильном направлении, но нам нужно извлечь урок. Из-за того, что мы не были сосредоточены в обороне, мы едем домой без очков", – рассказал Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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Источник:
BBC
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