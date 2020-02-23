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Арсенал - Эвертон 3:2. Видеообзор матча
"Пушкари" перестреляли "ирисок"
Вашему вниманию видеообзор матча 27-го тура АПЛ "Арсенал" - "Эвертон".
АПЛ. 27-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)
Арсенал - Эвертон 3:2
Голы: Нкетиа 27, Обамеянг 33, Обамеянг 47 - Калверт-Льюин 2, Ришарлисон 45
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац (Сака 18), 8. Себальос (Торрейра 76), 34. Джака, 10. Озил (Гендузи 82), 14. Обамеянг, 19. Пепе, 30. Нкетиа.
Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 3. Бейнс, 19. Сидибе, 13. Мина, 8. Делф (Кин 82) , 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 18. Шнайдерлин (Гомеш 59), 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Бернард 60).
Предупреждения: Шнайдерлин 31, Ришарлисон 45, Сигурдссон 73, Гомеш 94