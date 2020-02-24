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Экс-игрок Челси: Однажды Сарри сказал Алонсо тра**уть свою сестру за то, что Маркос занял не ту позицию

Англия
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За очками скрывается матерщинник?

Экс-игрок Челси: Однажды Сарри сказал Алонсо тра**уть свою сестру за то, что Маркос занял не ту позицию
Новина українською

Воспитанник "Челси", а сейчас вратарь "ПСЖ" Марцин Булка рассказал о манере общения экс-тренера лондонцев Маурицио Сарри. Сейчас итальянец тренирует "Ювентус". Польский вратарь играл за команды "Челси" разных возрастов с 2016 по 2019 год.

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В последнем сезоне он часто тренировался с основной обоймой "синих" и успел застать Сарри. Цитирует Булку YT-канал Foot Truck.

"С Маурицио Сарри иногда очень неприятно работать. Он много ругался на итальянском языке, а позже – и вовсе на английском. Однажды Маркос Алонсо занял неверную позицию на тренировке и Маурицио сказал ему тра**уть свою сестру".

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В статье: Маркос Алонсо Челси (Лондон) Маурицио Сарри Марцин Булка
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