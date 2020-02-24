Экс-игрок Челси: Однажды Сарри сказал Алонсо тра**уть свою сестру за то, что Маркос занял не ту позицию

Воспитанник "Челси", а сейчас вратарь "ПСЖ" Марцин Булка рассказал о манере общения экс-тренера лондонцев Маурицио Сарри. Сейчас итальянец тренирует "Ювентус". Польский вратарь играл за команды "Челси" разных возрастов с 2016 по 2019 год.

В последнем сезоне он часто тренировался с основной обоймой "синих" и успел застать Сарри. Цитирует Булку YT-канал Foot Truck.