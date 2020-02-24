Ливерпуль - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Настолько все очевидно в матче "Ливерпуля" и "Вест Хэма", насколько это возможно. Явный фаворит и лидер, без пяти минут чемпион, в последнем поединке тура принимает кризисную команду, которая борется за выживание и не может выиграть в чемпионате в шести поединках подряд, четыре из них проиграв. На что могут рассчитывать "молотобойцы" - на удачу и возможную недооценку от хозяев.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль 22:00 Вест Хэм

В хорошем настроении и с позиции силы будут играть "красные" с гостями из столицы. Все еще непобежденная команда Клоппа в своем чемпионате, лишь одна ничья в прошлом году и, судя по всему, на новые рекорды идет "Ливерпуль". Очень сильны сейчас мерсисайдцы, хотя в прошлом туре не без проблем обыграли еще одного аутсайдера АПЛ – победа над "Норвичем" 1:0.

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"Вест Хэм" неделю назад проиграл "Ман Сити" 0:2, определенные шансы забить или даже отстоять ничью у "молотобойцев" были, но и "горожане" действовали в щадящем режиме. Положение у лондонцев близкое к катастрофе, пока приход Давида Мойеса не приносит никаких результатов. Может быть, в этом матче уже сможет сыграть Андрей Ярмоленко, который сотворит какое-то чудо. При этом необходимо понимать, что украинец только восстановился после травмы и не успел набрать форму.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

К каждому следующему матчу "Ливерпуль" продолжает подходить во всеоружии, ни про какой спад говорить не приходится. Поэтому и недооценки соперника ждать не стоит, вряд ли "Вест Хэм" сможет забить, а вот хозяева как минимум дважды отметятся в воротах гостей, но если поймают кураж, забьют в дебюте, все может завершиться разгромом. На данный момент можно ждать повторения прошлой встречи соперников. Напомним, совсем недавно, 29 января "красные" обыграли "молотобойцев". Прогноз: победа хозяев 2:0.