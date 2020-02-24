Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Менее месяца назад, 29 февраля, "Вест Хэм" принимал "Ливерпуль" и уступил "красным" почти без шансов 0:2. Волей календаря в феврале состоится новое свидание лидера чемпионата с одним из аутсайдеров. Есть ли шансы у "молотобойцев"? Шансы всегда есть, даже если они мизерные, это же Англия…

Подробнее о матче Ливерпуль – Вест Хэм читайте в отдельном материале.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль 22:00 Вест Хэм

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