  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 24.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Энфилде

Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Менее месяца назад, 29 февраля, "Вест Хэм" принимал "Ливерпуль" и уступил "красным" почти без шансов 0:2. Волей календаря в феврале состоится новое свидание лидера чемпионата с одним из аутсайдеров. Есть ли шансы у "молотобойцев"? Шансы всегда есть, даже если они мизерные, это же Англия…

Подробнее о матче Ливерпуль – Вест Хэм читайте в отдельном материале.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль 22:00 Вест Хэм

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Телетрансляция на канале Сетанта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...