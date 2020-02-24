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Джеррард: Команды не могут играть на уровне Ливерпуля без футболиста вроде Хендерсона
По мнению специалиста, Джордан сможет выиграть АПЛ
Бывший футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что капитан красных Джордан Хендерсон очень важный игрок в системе Юргена Клоппа.
"Есть футболисты, находящиеся в боевой готовности каждый день. Я ценил силу и физику Джордана, когда тренировался с ним. Некоторые играют за себя, он же делает грязную работу, борется на подборе, пробегает 12 или 13 километров каждую субботу и среду, вновь и вновь. Команды не могут играть на уровне "Ливерпуля" без футболиста вроде Хендерсона. Очевидно, он выиграет Премьер-лигу. Я смотрю на него и думаю: везёт тебе.
Сейчас Хендерсон обладает нужной уверенностью. Он поднял над головой кубок Лиги чемпионов. В этом ни капли моих заслуг, он достиг всего сам, но я помню наш разговор в Лос-Анджелесе некоторое время назад. Он не был уверен в своём будущем в клубе. Помню, как сказал ему, чтобы он не сдавался и что у него всё будет хорошо в "Ливерпуле". Я знал, что он чувствовал и что он получил бы в клубе", — цитирует Джеррарда Daily Mail.