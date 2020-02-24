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Челси рассматривает возможность подписания Мауро Икарди

Англия
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Очень серьезное оружие для команды Лэмпарда

Челси рассматривает возможность подписания Мауро Икарди
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" продолжает искать новых футболистов на трансферном рынке. Сейчас Лэмпарда интересует усиление атаки.

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По данным FCInterNews, "пенсионеры" рассчитывают подписать Мауро Икарди. Сейчас форвард арендован "ПСЖ" и у них будет приоритетное право выкупа за 70 миллионов.

Также в гонке не стоит забывать о "Ювентусе". Ранее сообщалось, что туринцы очень заинтересованы в нападающем и готовы летом осуществить переход.

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В текущем сезоне на счету Мауро забил 16 голов в 25-ти матчах.

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В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Интер (Милан) Челси (Лондон) ПСЖ
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