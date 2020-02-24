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Челси рассматривает возможность подписания Мауро Икарди
Очень серьезное оружие для команды Лэмпарда
Лондонский "Челси" продолжает искать новых футболистов на трансферном рынке. Сейчас Лэмпарда интересует усиление атаки.
По данным FCInterNews, "пенсионеры" рассчитывают подписать Мауро Икарди. Сейчас форвард арендован "ПСЖ" и у них будет приоритетное право выкупа за 70 миллионов.
Также в гонке не стоит забывать о "Ювентусе". Ранее сообщалось, что туринцы очень заинтересованы в нападающем и готовы летом осуществить переход.
В текущем сезоне на счету Мауро забил 16 голов в 25-ти матчах.
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