Челси рассматривает возможность подписания Мауро Икарди

Лондонский "Челси" продолжает искать новых футболистов на трансферном рынке. Сейчас Лэмпарда интересует усиление атаки.

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По данным FCInterNews, "пенсионеры" рассчитывают подписать Мауро Икарди. Сейчас форвард арендован "ПСЖ" и у них будет приоритетное право выкупа за 70 миллионов.

Также в гонке не стоит забывать о "Ювентусе". Ранее сообщалось, что туринцы очень заинтересованы в нападающем и готовы летом осуществить переход.

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В текущем сезоне на счету Мауро забил 16 голов в 25-ти матчах.