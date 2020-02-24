  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Вест Хэм 3:2. Игра на нервах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2. Игра на нервах

Англия
(1 голосов)

"Красные" заставили понервничать своих болельщиков

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2. Игра на нервах
UA-Футбол
Новина українською

Все же допустили определенную неооценку соперника хозяева. Быстрый гол расслабил мерсисайдцев, неожиданная интрига появилась во встрече и вполне могли подопечные Клоппа прервать свою серию из побед. Саму игру уже привычно достаточно убедительную показал лидер чемпионата, при этом не обошлось без ошибок. Порой совсем странных ошибок.

Классный пас получился у Александр-Арнольда, Вейналдум выиграл позицию и борьбу за верховой мяч, пробив головой в самый угол. Казалось, "Вест Хэм" посыпется, однако лондонцы быстро смогли провести результативный выпад и отыгрались. Снова в чисто английском стиле был забит мяч, с близкого расстояния головой переправил мяч Диоп 1:1.

"Ливерпуль" не ожидал такой резвости оппонента, но принялся с новыми силами штурмовать ворота Фабиански. Хорошие моменты не смогли использовать Салах, Мане и Фабиньо, мяч отказывался залетать в сетку, да и голкипер поймал кураж - два верных сейва у него в первом тайме, а также несколько выходов из ворот и перехватов опасных навесов.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2. Игра на нервах - изображение 1

Два раза каркас ворот спас хозяев, после выстрела Александр-Арнольда снаряд попал в штангу, а после удара ван Дейка перекладина сыграла на стороне подопечных Мойеса. Удача отвернулась от "красных"? Так подумалось после гола Форнальса - в самом начале второго тайма получилась скоростная атака и пас на Форнальса, которому оставалось только подставить ногу. Оборона проспала этот момент. 1:2 - запахло сенсацией.

Еще два сейва совершил Фабиански во втором тайме, но хозяева нарастили невероятное давление на его ворота и голкипер "Вест Хэма" все же пропустил. Салах пробил не сильно, откровенно не вышел удар, а Фабиански дрогнул и не взял простой удар. И такое бывает в современном футболе. Затем вратарь взял намного более сложный выстрел Салаха, а также справился с ударом одного из самых активных игроков встречи Александр-Арнольда.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2. Игра на нервах - изображение 2

Третий мяч залетел в ворота "молотобойцев" в результате великолепных индивидуальных действий Мане, Садио ушел от двух защитников и хорошо пробил, впрочем, плохо в таких ситуациях он и не умеет. Почти сразу Мане забил и четвертый мяч, но его не засчитали из-за офсайда. "Ливерпуль" в нервном противостоянии добыл еще три очка и стал ближе к титулу. Команда Клоппа выиграла свои последние 18 матчей Премьер-лиги, что повторяет рекорд английского высшего дивизиона, установленного "Манчестер Сити" в период с августа по декабрь 2017 года. Но настораживают ошибки "красных" накануне решающих матчей.

"Вест Хэм" остается в зоне вылета, и положение лондонцев выглядит совсем критичным. Ближайшие соперники у "молотобойцев" как на подбор - из верхней десятки и лидеры английского футбола. Сложно представить, где они могут взять очки.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2

Голы: Вейналдум 9, Салах 68, Мане 81 - Диоп 12, Форнальс 54

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Матип 90+1), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта (Окслэйд-Чемберлен 57).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 8. Фелипе Андерсон (Аллер 65), 11. Снодграсс (Боуэн 84), 16. Нобл, 28. Соучек (Форнальс 47), 30. Антонио, 41. Райс, 52. Нгакиа.

Предупреждения: Райс 52, Диоп 67, Нобл 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
absurdlight (Kiev)
25.02.2020 в 00:41
Пока ещё есть шанс опуститься на 2 место. Не прозевайте, как это обычно бывает. ;))
Ответить
0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
25.02.2020 в 00:08
Забили быстрый гол и решили, что всё пойдёт по накатанной. Но не учли фактор аутсайдера борющегося, цепляющегося всеми силами за выживание. Очевидно, ребята планировали поберечь сегодня силы, но пришлось попотеть. А накопленная усталость налицо. Да и мотора - Хэндерсона - сегодня в центре не хватало. Главное, победа!
Ответить
+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
25.02.2020 в 00:05
Ще чотири перемоги, і... омріяне чемпіонство Але настільки натужно, що навіть мало віриться в підсумкову перемогу над Атлетико. Три останні поєдинки – це просто жах. Гравці стомлені, ледве бігають. Криза гри має місце бути і навіть не знаю, за рахунок чого переграли сьогодні аутсайдера. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, про ЛЧ можна буде забути
Ответить
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
25.02.2020 в 00:14
Мне кажется что прижмут матрасников и 1, 2 забьют. Тут главное одиночные контратаки не пропустить... На счёт кризиса игры, то я не уверен что таковой именно кризис имеет место быть... Просто небольшой спад после каникул. Ну и фактор Атлетико тоже знатно вымотал игроков. И вообще, иногда мне кажется что не нужно было игрокам делать этот перерыв, потому что явно механизм игры немного пошатнулся в худшую сторону...
Ответить
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
25.02.2020 в 00:19
Так воно так, але є одне маленьке але... Занадто вальяжно і натужно. Власне якби Клопп вчасно не відчув всієї цієї байди, мали б сьогодні несподівану втрату очок у грі проти аутсайдера
0
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
25.02.2020 в 00:02
конкретно меня красные заставили после первого тайма отложить кое-какие дела и заняться просмотром игры - никаких нервов)
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
25.02.2020 в 00:00
Всех адекватных болельщиков с победой! Кураж заканчивается, наступают будни...Валидольно, но хорошо, что так..
Ответить
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
25.02.2020 в 00:08
Не знаю... Лично я в этом сезоне почти нигде не испытывал валидола. Исключением были ответка против Виллы, и игра с Сити. Просто команда приучила уже быть спокойным... Даже сегодня проигрывая 1-2 я был уверен что команда прижмёт... Что и получилось... Думаю на Атлетико должны привести себя в прошлый тонус, который был к мини отпуску.. Как то так
Ответить
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
25.02.2020 в 00:15
У мене такого оптимізму немає. До забитого третього голу спостерігалася тупа навала з суто англійськими закидами в штрафну. Ще й на останніх хвилинах могли третій пропустити. Який вже там найкращий захист...
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
25.02.2020 в 00:21
Так на то вона і навала, щоб робити закиди в штрафну. Головне що діє... Коли приперло, то тут вже не до краси футболу, і різних комбінацій. І взагалі як по іншому діяти, коли Вест Хем всіма гравцями окопався в штрафному...
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...