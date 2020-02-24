Ливерпуль - Вест Хэм 3:2. Игра на нервах

Все же допустили определенную неооценку соперника хозяева. Быстрый гол расслабил мерсисайдцев, неожиданная интрига появилась во встрече и вполне могли подопечные Клоппа прервать свою серию из побед. Саму игру уже привычно достаточно убедительную показал лидер чемпионата, при этом не обошлось без ошибок. Порой совсем странных ошибок.

Классный пас получился у Александр-Арнольда, Вейналдум выиграл позицию и борьбу за верховой мяч, пробив головой в самый угол. Казалось, "Вест Хэм" посыпется, однако лондонцы быстро смогли провести результативный выпад и отыгрались. Снова в чисто английском стиле был забит мяч, с близкого расстояния головой переправил мяч Диоп 1:1.

"Ливерпуль" не ожидал такой резвости оппонента, но принялся с новыми силами штурмовать ворота Фабиански. Хорошие моменты не смогли использовать Салах, Мане и Фабиньо, мяч отказывался залетать в сетку, да и голкипер поймал кураж - два верных сейва у него в первом тайме, а также несколько выходов из ворот и перехватов опасных навесов.

Два раза каркас ворот спас хозяев, после выстрела Александр-Арнольда снаряд попал в штангу, а после удара ван Дейка перекладина сыграла на стороне подопечных Мойеса. Удача отвернулась от "красных"? Так подумалось после гола Форнальса - в самом начале второго тайма получилась скоростная атака и пас на Форнальса, которому оставалось только подставить ногу. Оборона проспала этот момент. 1:2 - запахло сенсацией.

Еще два сейва совершил Фабиански во втором тайме, но хозяева нарастили невероятное давление на его ворота и голкипер "Вест Хэма" все же пропустил. Салах пробил не сильно, откровенно не вышел удар, а Фабиански дрогнул и не взял простой удар. И такое бывает в современном футболе. Затем вратарь взял намного более сложный выстрел Салаха, а также справился с ударом одного из самых активных игроков встречи Александр-Арнольда.

Третий мяч залетел в ворота "молотобойцев" в результате великолепных индивидуальных действий Мане, Садио ушел от двух защитников и хорошо пробил, впрочем, плохо в таких ситуациях он и не умеет. Почти сразу Мане забил и четвертый мяч, но его не засчитали из-за офсайда. "Ливерпуль" в нервном противостоянии добыл еще три очка и стал ближе к титулу. Команда Клоппа выиграла свои последние 18 матчей Премьер-лиги, что повторяет рекорд английского высшего дивизиона, установленного "Манчестер Сити" в период с августа по декабрь 2017 года. Но настораживают ошибки "красных" накануне решающих матчей.

"Вест Хэм" остается в зоне вылета, и положение лондонцев выглядит совсем критичным. Ближайшие соперники у "молотобойцев" как на подбор - из верхней десятки и лидеры английского футбола. Сложно представить, где они могут взять очки.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2

Голы: Вейналдум 9, Салах 68, Мане 81 - Диоп 12, Форнальс 54

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Матип 90+1), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта (Окслэйд-Чемберлен 57).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 8. Фелипе Андерсон (Аллер 65), 11. Снодграсс (Боуэн 84), 16. Нобл, 28. Соучек (Форнальс 47), 30. Антонио, 41. Райс, 52. Нгакиа.

Предупреждения: Райс 52, Диоп 67, Нобл 80