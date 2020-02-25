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Действительно чемпионский сезон. Ливерпуль – Вест Хэм 3:2. Обзор матча и видео голов
Лондонцы могли остановить "красных"
Интересно, что всех красивых и ярких цифр могло и не быть – "Ливерпуль" действительно продолжает свой триумфальный путь к победе в АПЛ, но вчера "Вест Хэм" неплохо пошатал нервы болельщикам "красных". Первый звоночек был тогда, когда Диоп сравнял счет, а во втором тайме Форнальс и вовсе вывел гостей вперед. К счастью для Клоппа, у "Ливерпуля" оставалось время, чтобы сравнять счет. Тем не менее, Салах и Мане даже выполнили задачу максимум, продолжив счет победам команды.
Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Вест Хэм".
Ливерпуль. "Энфилд".
Голы: Вейналдум (9), Салах (68), Мане (81) – Диоп (12), Форнальс (54)
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