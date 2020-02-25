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Погба: Ливерпуль уже держит одной рукой медали АПЛ. Мы не хотим их победы, но они это заслужили

Англия
(2 голосов)

Поль вышел из подполья

Погба: Ливерпуль уже держит одной рукой медали АПЛ. Мы не хотим их победы, но они это заслужили
Новина українською

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ. Цитирует игрока ESPN.

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"Они всех опережают. В текущем сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. "Ливерпуль" уже одной рукой держит золотые медали АПЛ. Как игрок "Манчестер Юнайтед", учитывая наше соперничество, мы не хотим, чтобы они выиграли титул".

"Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперника, я скажу, что они заслуживают находиться там, где они сейчас и пребывают. Они выглядят даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне, когда они проиграли финал ЛЧ "Реалу".

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В статье: Поль Погба Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Loader (Днепр)
25.02.2020 в 12:56
Какой сейчас МЮ соперник для Ливера?)) Им о зоне ЛЧ париться стоит.
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svat1303 (Днепр)
25.02.2020 в 10:36
Пошла нах.. обезьяна
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-2
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Loader (Днепр)
25.02.2020 в 12:56
Не тупи.
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0
0

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