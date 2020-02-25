Погба: Ливерпуль уже держит одной рукой медали АПЛ. Мы не хотим их победы, но они это заслужили

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ. Цитирует игрока ESPN.

"Они всех опережают. В текущем сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. "Ливерпуль" уже одной рукой держит золотые медали АПЛ . Как игрок "Манчестер Юнайтед", учитывая наше соперничество, мы не хотим, чтобы они выиграли титул".

"Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперника, я скажу, что они заслуживают находиться там, где они сейчас и пребывают. Они выглядят даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне, когда они проиграли финал ЛЧ "Реалу".