Клопп: Рекорд Манчестер Сити? Я думал, что его даже никогда не повторят – не могу поверить

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими мыслями о победе над лондонским "Вест Хэмом" в рамках 27-го тура АПЛ (3:2). Цитирует немца Goal.com.

"Нужно улучшать игру на подборах – наши провалы в данном контексте были на руку сопернику. Мы немного нервничали в первом тайме. Вообще, все голы, которые мы забили – немного странные. Лучший наш мяч не засчитали, так как Садио был в офсайде. Нужно было постараться, чтобы взять три балла сегодня. Финал ЛЧ помог нам понять, что мы способны продолжать выигрывать. Стандарты вернули нас в игру, кроссы от Робертсона и Трента сегодня не пошли".