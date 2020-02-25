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Клопп: Рекорд Манчестер Сити? Я думал, что его даже никогда не повторят – не могу поверить
Юрген высказался об успехе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими мыслями о победе над лондонским "Вест Хэмом" в рамках 27-го тура АПЛ (3:2). Цитирует немца Goal.com.
"Нужно улучшать игру на подборах – наши провалы в данном контексте были на руку сопернику. Мы немного нервничали в первом тайме. Вообще, все голы, которые мы забили – немного странные. Лучший наш мяч не засчитали, так как Садио был в офсайде. Нужно было постараться, чтобы взять три балла сегодня. Финал ЛЧ помог нам понять, что мы способны продолжать выигрывать. Стандарты вернули нас в игру, кроссы от Робертсона и Трента сегодня не пошли".
"Рекорд "Сити"? Я думал, что его даже никогда не повторят. Мы сделали это – и я не могу поверить. Спасибо болельщикам за поддержку. По поводу чемпионства: "Ливерпуль" должен продолжать выигрывать. Работа для того, чтобы ее делать".
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