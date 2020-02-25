Экс-вратарь Челси: Однажды Диего Коста стянул штаны, сел на лицо Чалобе на тренировке и убежал

Бывший голкипер лондонского "Челси" Марцин Булка рассказал о не самом адекватном поведении форварда мадридского "Атлетико" Диего Косты на тренировке "синих". Напомним, Булка прошлым летом перешел в "ПСЖ". Цитирует Марцина Foot Truck.

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"Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне и страдал после столкновения. Диего Коста посчитал, что Натаниэл симулирует, и начал нести всякий бред на испанском. Чалоба, тем не менее, не поднимался".