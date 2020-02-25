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Экс-вратарь Челси: Однажды Диего Коста стянул штаны, сел на лицо Чалобе на тренировке и убежал

Англия
(1 голосов)

Инсайдер по фамилии Булка

Экс-вратарь Челси: Однажды Диего Коста стянул штаны, сел на лицо Чалобе на тренировке и убежал
Новина українською

Бывший голкипер лондонского "Челси" Марцин Булка рассказал о не самом адекватном поведении форварда мадридского "Атлетико" Диего Косты на тренировке "синих". Напомним, Булка прошлым летом перешел в "ПСЖ". Цитирует Марцина Foot Truck.

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"Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне и страдал после столкновения. Диего Коста посчитал, что Натаниэл симулирует, и начал нести всякий бред на испанском. Чалоба, тем не менее, не поднимался".

"Тогда Диего стянул штаны и сел на лицо Чалобе, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного. Коста был игроком, в котором "Челси" нуждался, он мог стать настоящим преемником Дрогба".

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В статье: Диего Коста Челси (Лондон) Натаниэль Чалоба Натаниэл Чалоба Марцин Булка
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
25.02.2020 в 15:59
Диего Коста может запросто работать тамадой..
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Wreck (Киев)
25.02.2020 в 15:58
Да коста тот еще конч. Он еще козявки цеплял на соперниках.
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ВасяКулебяка (Козливка)
25.02.2020 в 15:50
Ой да ладно вы там в раздевалке и не такое творите гамасеки
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