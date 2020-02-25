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Суарес: Болельщики Ливерпуля - одни из лучших футбольных фанатов в мире

Англия
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Суарес с радостью вспоминает ту атмосферу на Энфилде

Суарес: Болельщики Ливерпуля - одни из лучших футбольных фанатов в мире
Новина українською

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал о болельщиках "Ливерпуля".

"Болельщики "Ливерпуля" являются одними из лучших футбольных фанатов благодаря всей той любви, которую они давали мне и показывали во время моего пребывания в "Ливерпуле". Они всегда относились ко мне исключительно хорошо. Именно поэтому они являются одними из лучших футбольных фанатов в мире. Для меня — лучшие", — цитирует Суареса Daily Mail со ссылкой на Otro.

Напомним, что Суарес выступал за "Ливерпуль" в период с 2011 года по 2014 год, после чего стал игроком "Барселоны".

В этом сезоне Луис Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых забил 11 голов и стал автором 7 результативных передач.

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В статье: Луис Суарес Барселона Ливерпуль
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