  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стерлинг: Расизм становится нормой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стерлинг: Расизм становится нормой

Англия
(1 голосов)

Форвард считает, что к данной проблеме не относятся достаточно серьёзно

Стерлинг: Расизм становится нормой
Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился мыслями о проблеме расизма в современном футболе.

"Расизм становится нормой. Зачастую можно увидеть, как игрок самостоятельно уходит с поля. Грустно наблюдать за этим, и мне кажется, что к данной проблеме не относятся достаточно серьёзно. Люди говорят об обратном, но вы видите, что месяцами ничего не меняется. Думаю, если бы речь шла о чём-то другом или это были комментарии о различии полов, то к этому бы относились намного серьёзнее, чем к разговорам о цвете кожи", — приводит слова Стерлинга AS.

Стерлинг защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года, а до этого на протяжении трёх лет выступал за "Ливерпуль". С "горожанами" 25-летний форвард дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и дважды – Суперкубок страны и Кубок лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prom (Черкаssы)
25.02.2020 в 16:25
Да уж, негры-расисты совсем распоясались.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...