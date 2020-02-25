Челси предложит Атлетико Кепу и 30 миллионов евро в обмен на Облака

"Челси" заинтересован в подписании вратаря "Атлетико" Яна Облака, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, лондонцы предложат своего голкипера Кепу Аррисабалагу и выплату в 30 миллионов евро за 27-летнего словенца.

????¡EXCLUSINDA! "El CHELSEA quiere a OBLAK. OFRECE al Atleti a KEPA más 30 millones" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/2SLC5rDSpx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2020

В сезоне-2019/20 Облак пропустил 25 мячей в 34 матчах за "Атлетико". На его счету 16 матчей "на ноль". Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенца в 100 миллионов евро. У 25-летнего Кепы 6 матчей "на ноль" и 43 пропущенных мяча в 31 матче за "Челси".