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Челси предложит Атлетико Кепу и 30 миллионов евро в обмен на Облака

Англия
(1 голосов)

Но согласятся ли матрасники?

Челси предложит Атлетико Кепу и 30 миллионов евро в обмен на Облака
Новина українською

"Челси" заинтересован в подписании вратаря "Атлетико" Яна Облака, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, лондонцы предложат своего голкипера Кепу Аррисабалагу и выплату в 30 миллионов евро за 27-летнего словенца.

В сезоне-2019/20 Облак пропустил 25 мячей в 34 матчах за "Атлетико". На его счету 16 матчей "на ноль". Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость словенца в 100 миллионов евро. У 25-летнего Кепы 6 матчей "на ноль" и 43 пропущенных мяча в 31 матче за "Челси".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
25.02.2020 в 18:03
Лямчиков 50 сверху еще надо прибавить
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
25.02.2020 в 17:45
Я конечно извиняюсь...но куда там вашей Кепе.... ему до Облака как нам до облака
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