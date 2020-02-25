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Манчестер Юнайтед и Арсенал претендуют на полузащитника Ювентуса

Англия
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Он недавно сообщил, что продлит контракт с туринским клубом

Манчестер Юнайтед и Арсенал претендуют на полузащитника Ювентуса
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Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди может покинуть команду, несмотря на продление контракта с клубом.

По информации Calciomercato.com, подписать игрока в летнее трансферное окно может "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал". Даже после слов 32-летнего хавбека о пролонгировании соглашения с бьянконери их планы не изменились. Также возможно возвращение Блеза на родину, где в его услугах заинтересован "Лион".

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 22 матча в итальянской Серии А, в которых отметился 2 результативными передачами и получил 2 жёлтые карточки.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Блез Матюиди
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