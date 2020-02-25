Арсенал и Тоттенхэм рассматривают вариант подписания защитника Хетафе

Марк Кукурелла, не дождавшись своего шанса в "Барселоне", отправился в более слабые клубы в поисках игрового времени. В этом сезоне он сумел показать свой настоящий уровень.

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Проявив себя в "Хетафе", он привлек внимание некоторых топ клубов. По данным Cadena Cope, сейчас за ним следят "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Что интересно, летом "Хетафе" выкупит защитника, но 40% от будущей продажи получит "Барселона". Ранее трансфером Кукуреллы интересовались "Байер" и "Боруссия".

В текущем сезоне на счету Марка 31 матч, 1 гол и 5 голевых передач.