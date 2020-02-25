  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тони Кроос рассказал, из-за чего сорвался его переход в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тони Кроос рассказал, из-за чего сорвался его переход в МЮ

Англия
(1 голосов)

Все из-за уволенного тренера

Тони Кроос рассказал, из-за чего сорвался его переход в МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Тони Кроос рассказал, как в 2014 году был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Тогда он защищал цвета "Баварии".

Читайте такжеКроос: Не хочу играть в футбол в 38 лет

"Я встретился с Дэвидом Мойесом и мы сумели обсудить практически все вопросы. Переход был согласован, но позже Мойеса уволили. Приход Ван Гала сильно осложнил дело.

Он хотел построить в "МЮ" новую команду и я долгое время ничего от них ничего не слышал. Потом начался Чемпионат Мира и мне позвонил Карло Анчелотти", - приводит слова немецкого футболиста The Athletic.

Летом 2014 года Кроос подписал контракт с "Реалом". Он провел за "сливочных" 263 матча и завоевал 13 трофеев, в том числе 3 Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Кроос Дэвид Мойес Луи Ван Гал Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...