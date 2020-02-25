Тони Кроос рассказал, из-за чего сорвался его переход в МЮ

Полузащитник Тони Кроос рассказал, как в 2014 году был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Тогда он защищал цвета "Баварии".

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"Я встретился с Дэвидом Мойесом и мы сумели обсудить практически все вопросы. Переход был согласован, но позже Мойеса уволили. Приход Ван Гала сильно осложнил дело.

Он хотел построить в "МЮ" новую команду и я долгое время ничего от них ничего не слышал. Потом начался Чемпионат Мира и мне позвонил Карло Анчелотти", - приводит слова немецкого футболиста The Athletic.

Летом 2014 года Кроос подписал контракт с "Реалом". Он провел за "сливочных" 263 матча и завоевал 13 трофеев, в том числе 3 Лиги Чемпионов.