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Ван Дейк: Салах - фантастический игрок, его статистика это доказывает

Англия
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Ван Дейк: Салах - фантастический игрок, его статистика это доказывает
UA-Футбол
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк нахваливает своего одноклубника Мохамеда Салаха.

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"За все время выступлений, Салах показал, что он - фантастический футболист. Его статистика говорит об этом и доказывает это.

Он очень важен для нашей команды, он забивает много и отрабатывает в обороне. Он стал важной часть команды, надеемся, что Мохамед останется с нами", - заявил голландский футболист.

В текущем сезоне Салах забил 19 голов в 31 матче.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк
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