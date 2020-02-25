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Ван Дейк: Салах - фантастический игрок, его статистика это доказывает
Тут вряд ли кто-то будет спорить
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк нахваливает своего одноклубника Мохамеда Салаха.
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"За все время выступлений, Салах показал, что он - фантастический футболист. Его статистика говорит об этом и доказывает это.
Он очень важен для нашей команды, он забивает много и отрабатывает в обороне. Он стал важной часть команды, надеемся, что Мохамед останется с нами", - заявил голландский футболист.
В текущем сезоне Салах забил 19 голов в 31 матче.
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