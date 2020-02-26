Арсенал готов продать Обамеянга в ближайшее трансферное окно

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб готов продать футболиста летом, так как игрок отказывается подписывать новый контракт. Сам игрок хотел бы выступать в Лиге чемпионов, где, по его мнению, "Арсенал" может не оказаться.

Если Обамеянг захочет остаться, то потребует такую же зарплату, как у полузащитника команды Месута Озила, — более € 350 тыс. в неделю. Но "Арсенал" не собирается платить такую зарплату игроку, чья карьера в скором времени будет уже на закате. В свою очередь "Интер" и "Барселона" активно ищут форварда и заинтересованы в приобретении футболиста сборной Габона.