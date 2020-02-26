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Арсенал готов продать Обамеянга в ближайшее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Игрок и сам неоднократно проявлял желание покинуть клуб

Арсенал готов продать Обамеянга в ближайшее трансферное окно
Новина українською

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб готов продать футболиста летом, так как игрок отказывается подписывать новый контракт. Сам игрок хотел бы выступать в Лиге чемпионов, где, по его мнению, "Арсенал" может не оказаться.

Если Обамеянг захочет остаться, то потребует такую же зарплату, как у полузащитника команды Месута Озила, — более € 350 тыс. в неделю. Но "Арсенал" не собирается платить такую зарплату игроку, чья карьера в скором времени будет уже на закате. В свою очередь "Интер" и "Барселона" активно ищут форварда и заинтересованы в приобретении футболиста сборной Габона.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (4)
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Джим Слэйд (Харьков)
26.02.2020 в 16:00
Ха, а значит Озилу такую зарплату платить без проблем)
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oda1979 (Запорожье)
26.02.2020 в 16:05
Да Озил отказался продаваться:)) кто ж ему столько бабла еще платить будет??
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
26.02.2020 в 15:44
Такий форвард міг би допомогти Колосу поборотись за місце в єврокубках ))
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
26.02.2020 в 16:06
максимум лига европы.. вряд ли уроввень колома потянет..
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0
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