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Жиру: Теперь пройти Баварию будет практически невозможно

Англия
(1 голосов)

Но игрок считает, что им нужно показать свой футбол

Жиру: Теперь пройти Баварию будет практически невозможно
Новина українською

Нападающий "Челси" Оливье Жиру прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).

"Теперь пройти „Баварию“ будет практически невозможно. Нам нужно верить в себя в ответном матче, ведь никогда не знаешь, как может обернуться игра. Мы пропустили три гола и теперь должны забить три гола в гостях, а не уступать. Я не шучу. Нам нечего терять, поэтому собираемся показать свою игру. Возможно, мы будем действовать свободнее. Нам противостоит опытная команда. Они практически не ошибались в первой игре.

У „Баварии“ сыгранная команда, футболиста играют друг с другом уже давно. Мы должны признать, что мюнхенцы были хороши. Но опускать голову нельзя — "Челси" должен прийти в норму как можно скорее", — приводит слова Жиру Goal.com.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливье Жиру Челси (Лондон)
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