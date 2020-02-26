Интер предложил контракт Вертонгену

"Интер" предложил контракт защитнику "Тоттенхэма" Яну Вертонгену, сообщает Evening Standard.

Контракт 32-летнего бельгийца со "шпорами" истекает в конце июня 2020 года, поэтому футболист уже может вести переговоры с другими клубами и покинуть нынешний клуб на правах свободного агента летом. "Интер" надеется воссоединить Вертонгена с бывшим партнером по "Тоттенхэму" Кристианом Эриксеном, который стал игроком "нерадзурри" минувшей зимой.

Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за "шпор" 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.