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Интер предложил контракт Вертонгену

Англия
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Игрок уже летом может оказаться в миланском клубе

Интер предложил контракт Вертонгену
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"Интер" предложил контракт защитнику "Тоттенхэма" Яну Вертонгену, сообщает Evening Standard.

Контракт 32-летнего бельгийца со "шпорами" истекает в конце июня 2020 года, поэтому футболист уже может вести переговоры с другими клубами и покинуть нынешний клуб на правах свободного агента летом. "Интер" надеется воссоединить Вертонгена с бывшим партнером по "Тоттенхэму" Кристианом Эриксеном, который стал игроком "нерадзурри" минувшей зимой.

Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за "шпор" 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Ян Вертонген Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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