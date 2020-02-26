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Лаказетт: У меня контракт с Арсеналом, мне нет смысла уходить

Англия
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Француз опровергает слухи

Лаказетт: У меня контракт с Арсеналом, мне нет смысла уходить
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в СМИ появилась информация, что Александр Лаказетт будет иметь шанс покинуть "Арсенал", если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов. Такой пункт есть у него в контракте.

Однако, сам француз все опроверг, заявив, что не думает о своем уходе.

"Я ничего не знаю об этом. У меня есть контракт с "Арсеналом". Мне нет смысла уходить, если мною в команде все довольны", - заявил француз в интервью Sky Sports.

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В текущем сезоне Лаказетт забил 8 голов в 25-ти матчах. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2021 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Лаказетт
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