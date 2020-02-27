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В АПЛ появится Зал славы для футболистов, которые закончили карьеру
Ждем Ширера, Анри и Джеррарда?
Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила, что у первенства появится Зал славы для игроков, которые уже закончили профессиональную карьеру. Отмечается, что будут браться во внимание исключительно выступления исполнителей в АПЛ.
Имена двух первых членов Зала славы будут объявлены 19 марта. В то же время огласят шорт-лист игроков, за включение которых смогут проголосовать болельщики. Членство в Зале славы Премьер-лиги станет самой высокой индивидуальной честью, присуждаемой игрокам АПЛ.
OFFICIAL: The Premier League have announced they will introduced a Hall of Fame. The first two inductees will be announced March 19th.— Squawka News (@SquawkaNews) February 27, 2020
“Membership of the Premier League Hall of Fame will be the highest individual honour awarded to players by the League.” pic.twitter.com/jxBw86qE6x
Лига в своем современном виде была основана в 1992 году. Спонсором открытия станет официальный партнер АПЛ – производитель пива Budweiser.
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