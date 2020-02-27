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В АПЛ появится Зал славы для футболистов, которые закончили карьеру

Англия
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Ждем Ширера, Анри и Джеррарда?

В АПЛ появится Зал славы для футболистов, которые закончили карьеру
Новина українською

Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила, что у первенства появится Зал славы для игроков, которые уже закончили профессиональную карьеру. Отмечается, что будут браться во внимание исключительно выступления исполнителей в АПЛ.

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Имена двух первых членов Зала славы будут объявлены 19 марта. В то же время огласят шорт-лист игроков, за включение которых смогут проголосовать болельщики. Членство в Зале славы Премьер-лиги станет самой высокой индивидуальной честью, присуждаемой игрокам АПЛ.

Лига в своем современном виде была основана в 1992 году. Спонсором открытия станет официальный партнер АПЛ – производитель пива Budweiser.

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В статье: АПЛ Зал славы АПЛ
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Источник:
АПЛ

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