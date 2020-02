В АПЛ появится Зал славы для футболистов, которые закончили карьеру

Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила, что у первенства появится Зал славы для игроков, которые уже закончили профессиональную карьеру. Отмечается, что будут браться во внимание исключительно выступления исполнителей в АПЛ.

Имена двух первых членов Зала славы будут объявлены 19 марта. В то же время огласят шорт-лист игроков, за включение которых смогут проголосовать болельщики. Членство в Зале славы Премьер-лиги станет самой высокой индивидуальной честью, присуждаемой игрокам АПЛ.

OFFICIAL: The Premier League have announced they will introduced a Hall of Fame. The first two inductees will be announced March 19th.



“Membership of the Premier League Hall of Fame will be the highest individual honour awarded to players by the League.” pic.twitter.com/jxBw86qE6x