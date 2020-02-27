Жезус: В эпизоде с Рамосом не было толчка

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус высказался о своем голе в ворота мадридского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 78-й минуте встречи, когда счёт был 1:0 в пользу "сливочных", бразилец забил с навеса. В точке, куда летел мяч, вместе с Жезусом оказался защитник Серхио Рамос. Во время прыжка Габриэл положил обе руки на спину испанцу, после чего тот упал на газон, сигнализируя о нарушении. Бразилец без помех отправил мяч в ворота, а судья засчитал гол.

"Футбол – контактный вид спорта, но там не было толчка. Я лишь слегка положил руки на него, это не фол", — цитирует Жезуса Football Espana со ссылкой на Movistar.

Ответная встреча "Реала" с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов пройдёт на арене "Этихад" в Манчестере 17 марта