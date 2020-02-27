Люк Шоу: У нас есть хорошие шансы попасть в топ-4 АПЛ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

"Красные дьяволы" с 41 очком занимают пятое место в АПЛ, отставая от идущего на четвертом месте "Челси" на 3 очка. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы команда сыграла вничью с "Брюгге" (1:1). В Кубке Англии "МЮ" встретится с "Дерби" в пятом раунде.

"Мы все еще выступаем в двух кубках, но АПЛ по-прежнему является для нас очень высоким приоритетом. У нас есть хорошие шансы попасть в топ-4 чемпионата Англии, но у нас также есть очень хорошие шансы в обоих кубковых соревнованиях. Мы должны расставить приоритеты, — цитирует Шоу официальный сайт клуба.