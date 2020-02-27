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Адама Траоре: Меня часто приглашали в банды

Англия
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Ранее было модно вступать в банды

Адама Траоре: Меня часто приглашали в банды
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре рассказал, как в детстве ему предлагали присоединиться к бандам. Малиец и его брат Мохамед, тоже профессиональный футболист, провели детство в испанском городе Оспиталет.

"Меня часто приглашали в банды. Меня, моего брата, друга из Доминиканы, всех. В то время быть частью банды было модно.

Но у нас было иное мышление. Мы хотели быть футболистами, а не частью банды. Мы видели драки каждый день и не хотели драться сами.

Конечно, драться мне все равно приходилось. В моей школе были банды, они постоянно дрались. Я видел пистолеты, биты, ножи, бутылки. Сейчас в Оспиталете проделали большую работу, стало гораздо спокойнее", — цитирует Траоре AS.

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В статье: Вулверхэмптон Адама Траоре
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