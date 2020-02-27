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Хакер взломал почту Гвардиолы и требовал 100 тысяч фунтов за полученные данные

Англия
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Однако он уже пойман

Хакер взломал почту Гвардиолы и требовал 100 тысяч фунтов за полученные данные
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает испанский источник AS, была взломана электронная почта испанского тренера Хосепа Гвардиолы.

Предполагаемый хакер готовил продажу полученных данных за 100 тысяч фунтов в биткоинах. По его словам, там были личные переписки Гвардиолы и данные об игроках. Он успел упомянуть некоторые конкретные имена, среди которых были Джо Харт и Венсан Компани.

Сейчас преступник уже пойман. На данный момент продолжается расследование по данному инциденту.

Вряд ли этот факт сильно испортит настроение самому Пепу, ведь его команда вчера добыла сверхважную победу в игре против "Реала".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
AS
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