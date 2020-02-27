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Хакер взломал почту Гвардиолы и требовал 100 тысяч фунтов за полученные данные
Однако он уже пойман
Как сообщает испанский источник AS, была взломана электронная почта испанского тренера Хосепа Гвардиолы.
Предполагаемый хакер готовил продажу полученных данных за 100 тысяч фунтов в биткоинах. По его словам, там были личные переписки Гвардиолы и данные об игроках. Он успел упомянуть некоторые конкретные имена, среди которых были Джо Харт и Венсан Компани.
Сейчас преступник уже пойман. На данный момент продолжается расследование по данному инциденту.
Вряд ли этот факт сильно испортит настроение самому Пепу, ведь его команда вчера добыла сверхважную победу в игре против "Реала".