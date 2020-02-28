Алиссон – обладатель приза Samba Gold

Голкипер английского "Ливерпулям Алиссон Бекер получил приз Samba Gold как лучший бразильский футболист, выступающий в Европе. 27-летний вратарь получил награду на учебно-тренировочной базе мерсисайдцев. Приз учрежден авторитетным интернет-порталом Samba Foot и вручается каждый год.

Игрок "Ливерпуля" набрал 35,54% голосов и стал первым голкипером, которому досталась эта награда. Второе место в голосовании занял одноклубник Алиссона – нападающий Роберто Фирмино (23,48%). Замкнул тройку защитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва (10,46%).

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Алиссон стал победителем в голосовании среди журналистов и бывших игроков, в то время как в Интернете больше всего голосов набрал именно Силва.