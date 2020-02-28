Ляпорт имеет шансы выйти на поле в ответном поединке с Реалом

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт сыграл всего полчаса в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Как сообщает ESPN, игрок "горожан" начал восстановление, чтобы вернуться к ответному матчу с "королевским клубом".

У француза была диагностирована травма подколенного сухожилия. Сегодня, 28 февраля, Ляпорт пройдет дополнительные медицинские тесты, чтобы определить график своей реабилитации.

Первый поединок завершился выездной победой английской команды со счетом 1:2. За мадридский коллектив отличился Иско, но на гол испанца нашелся Кевин Де Брюйне – бельгиец оформил результативную передачу на Жезуса и сам реализовал пенальти.