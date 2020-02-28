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Клопп: Хорошо, что Вернер не заявил: Ливерпуль — последнее место, куда я бы пошел

Англия
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Немецкий тренер доволен, что Тимо позитивно отзывался о его команде

Клопп: Хорошо, что Вернер не заявил: Ливерпуль — последнее место, куда я бы пошел
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера об интересе к нему со стороны мерсисайдской команды.

"Вернер сказал, что гордится интересом "Ливерпуля"? Это приятно, но больше мне нечего добавить по этой теме, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Хорошо, что он не заявил: "Ливерпуль" — последнее место, куда я бы пошел". Рад, что футболисты отзываются о нас в положительном ключе.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 33 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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