Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера об интересе к нему со стороны мерсисайдской команды.

"Вернер сказал, что гордится интересом "Ливерпуля"? Это приятно, но больше мне нечего добавить по этой теме, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Хорошо, что он не заявил: "Ливерпуль" — последнее место, куда я бы пошел". Рад, что футболисты отзываются о нас в положительном ключе.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 33 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.