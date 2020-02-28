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Чемпионат Англии может быть остановлен из-за коронавируса

Англия
(2 голосов)

Ливерпуль может остаться без титула

Чемпионат Англии может быть остановлен из-за коронавируса
Новина українською

"Ливерпуль" может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.

По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.

В случае остановки сезона в Премьер-лиге, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.

Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придётся принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки. Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
28.02.2020 в 17:30
Ливер не станет чемпионом? Бред
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Napoli
28.02.2020 в 17:05
Сделать плей-офф на еврокубковые места. И все согласятся, я думаю
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