Лэмпард опроверг слухи о продаже Кепы

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что лондонцы хотят обменять голкипера Кепу Аррисабалагу на Яна Облака с доплатой в 30 миллионов.

"Всё это нонсенс и чушь. Я постоянно слышу какие-то неверные слухи, когда тот или иной игрок оказывается на скамейке запасных. Я лишь сейчас думаю о следующем матче и не придаю значения подобным разговорам", — сказал Лэмпард во время пресс-конференции.

Вратарь сборной Испании в последнее время стал запасным в лондонском клубе. Кепа оставался на скамейке запасных в пяти последних матчах.

Главный тренер "Челси" фактически прямо выражал недовольство работой Кепы на тренировках. Англичанин говорил, что испанскому вратарю необходимо лучше проявлять себя во время подготовки к матчам. В последнее время место в старте "Челси" получал 38-летний Вилли Кабальеро.