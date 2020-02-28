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Ляпорт пропустит порядка четырех недель - Гвардиола прокомментировал травму француза

Англия
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С "Реалом" он вряд ли сыграет

Ляпорт пропустит порядка четырех недель - Гвардиола прокомментировал травму француза
UA-Футбол
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В матче против "Реала" очередную травму в текущем сезоне получил Эмерик Ляпорт. Гвардиола детально рассказал о его восстановлении.

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"У Эмерика травма подколенного сухожилия. Такое обычно бывает, когда ты не играешь 5 месяцев. Он пропустит порядка трех, четырех недель. Может больше.

Это очень тяжело, но нам нужно преодолеть подобные события. В мире выживают только те, кто переживает плохие моменты", - заявил испанский специалист.

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Крайне вероятно, что французский защитник не поможет своей команде в ответной игре против мадридского "Реала".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
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