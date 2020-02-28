Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Лиона может перейти в Челси - лондонцы готовят 50 миллионов на трансфер
Полузащитник сейчас в отличной форме
Игрок "Лиона" Уссем Ауар принес команде победу над "Ювентусом" и получил приз лучшего игрока матча. Такие подвиги не могли остаться без внимания.
По сообщениям Daily Star, в трансфере полузащитника заинтересован лондонский "Челси". Для осуществления перехода может быть выделено 50 миллионов евро.
Контракт Ауара с французами действует до лета 2023 гола. В текущем сезоне на его счету 8 результативных действий в 23-х матчах.
Напомним, что лондонцы уже совершили первое подписание, перехватив вингера "Аякса" Хакима Зиеша.