Моуриньо доволен восстановлением Кейна - англичанин может вернуться раньше намеченного срока

Гарри Кейн, который получил травму еще в начале года, продолжает свое восстановление. Именно об этом высказался наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

"Кейн восстанавливается немного раньше графика. Это дает мне надежду, что вместо одного-двух матчей, он сыграет четыре или пять. Могу сказать, что у меня хорошое предчувствие.

Иногда восстановление игроков идет по графику, но после у них случается рецидив. Сейчас у меня хорошие ощущения и очень большие надежды", - приводит слова тренера AS.

Отметим, что данные новости также обрадуют Гарета Саутгейта, так как Гарри должен успеть восстановиться к Евро-2020.