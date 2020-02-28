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Моуриньо доволен восстановлением Кейна - англичанин может вернуться раньше намеченного срока

Англия
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Это может очень сильно помочь португальцу

Моуриньо доволен восстановлением Кейна - англичанин может вернуться раньше намеченного срока
UA-Футбол
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Гарри Кейн, который получил травму еще в начале года, продолжает свое восстановление. Именно об этом высказался наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

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"Кейн восстанавливается немного раньше графика. Это дает мне надежду, что вместо одного-двух матчей, он сыграет четыре или пять. Могу сказать, что у меня хорошое предчувствие.

Иногда восстановление игроков идет по графику, но после у них случается рецидив. Сейчас у меня хорошие ощущения и очень большие надежды", - приводит слова тренера AS.

Отметим, что данные новости также обрадуют Гарета Саутгейта, так как Гарри должен успеть восстановиться к Евро-2020.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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