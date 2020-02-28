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Гвардиола заинтересован в трансфере универсального защитника Эвертона

Англия
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На трансфер может быть выделено порядка 30 миллионов

Гвардиола заинтересован в трансфере универсального защитника Эвертона
UA-Футбол
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23-летний защитник "Эвертона" Мэйсон Холгейт привлек внимание "Ман Сити". Об этом сообщает The Mirror.

За прогрессом англичанина следит лично Пеп Гвардиола. Есть большая вероятность, что летом он будет настаивать на данном переходе. На трансфер может быть потрачено 30 миллионов фунтов.

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Холгейт начал стремительно прогрессировать после прихода Карло Анчелотти. Английский игрок может уверенно сыграть как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне.

На счету Холгейта 24 матча в текущем сезоне, в которых он совершил 4 голевые передачи и забил 1 гол.

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В статье: Хосеп Гвардиола Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Мэйсон Холгейт
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