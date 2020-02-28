АПЛ. Норвич сильнее Лестера

Весело начался 28-й тур Премьер-лиги, в четырех последних матчах чемпионата "канарейки" набрали аж одно очко, и вдруг победа над явным фаворитом. Впрочем, для "Лестера" эта неудача не критичная, с третьего места их пока никому не удастся сместить, как и "Норвич", который не сможет в ближайшее время уйти из зоны вылета.

Сама игра проходила при небольшом преимуществе гостей, но явно большего ожидалось от подопечных Роджерса. Перес, Ихеаначо и Прат дивным образом не могли реализовать свои великолепные шансы. То каркас ворот спасал хозяев, то мяч пролетал в милиметрах от цели. Один раз мяч все же залетел в сетку, Ихеаначо смог забить, но арбитр обратился к ВАР, посмотрел повтор и увидел игру рукой. Гол справедливо не засчитали.

У подопечных Фэрки можно насчитать три голевых момента - все три во втором тайме, видимо, гости подсели или устали от бесконечных комбинаций. Один из шансов удалось реализовать. У Ааронса получился не самый лучший пас в штрафную, зато Льюис с 20-ти метров пробил фантастически, обзор вратарю перекрывали защитники и мяч нырнул в дальний угол - 1:0.

Не столько неожиданная победа "Норвича", как очень неожиданное поражение "Лестера" - в пяти последних матчах у "лис" всего две ничьи при трех неудачах. Явный спад у команды Брендана Роджерса.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич Сити - Лестер Сити 1:0

Голы: Льюис 71

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 5. Хэнли, 23. Маклин, 4. Годфри, 12. Льюис, 14. Кантуэлл (Рупп 68), 25. Дуда (Стиперманн 87), 27. Тетти, 17. Буэндия, 22. Пукки (Дрмич 81).

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс Дж., 21. Рикарду Перейра, 20. Чаудри (Ндиди 67), 15. Барнс, 10. Мэддисон, 26. Прат (Тилеманс 73), 14. Ихеаначо, 17. Перес (Олбрайтон 78).

Предупреждения: Хэнли 53 - Прат 63, Шмейхель 87