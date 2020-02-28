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Возвращение Сане: Немецкий футболист впервые за полгода вышел на поле

Англия
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Пока что за молодежную команду

Возвращение Сане: Немецкий футболист впервые за полгода вышел на поле
UA-Футбол
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В текущем сезоне Лерой Сане успел провести лишь один матч за "Ман Сити". В игре за Суперкубок немецкий вингер получил серьезную травму.

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Однако уже сегодня состоялось долгожданное возвращение. По данным пресс-службы "горожан", он вышел на поле в матче "Ман Сити U23" - "Арсенал U23".

Всего он провел 57 минут в игре. Пока неизвестно, когда он сможет сыграть за оснвную команду Пепа Гвардиолы.

Напомним, что летом Сане был очень близок к переходу в "Баварию".

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В статье: Манчестер Сити Лерой Сане
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