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Возвращение Сане: Немецкий футболист впервые за полгода вышел на поле
Пока что за молодежную команду
В текущем сезоне Лерой Сане успел провести лишь один матч за "Ман Сити". В игре за Суперкубок немецкий вингер получил серьезную травму.
Однако уже сегодня состоялось долгожданное возвращение. По данным пресс-службы "горожан", он вышел на поле в матче "Ман Сити U23" - "Арсенал U23".
Всего он провел 57 минут в игре. Пока неизвестно, когда он сможет сыграть за оснвную команду Пепа Гвардиолы.
57 minutes of #PL2 action for @LeroySane19 tonight.— Manchester City (@ManCity) February 28, 2020
Great to see him out there!
#ManCity pic.twitter.com/8GMZVlP3KO
Напомним, что летом Сане был очень близок к переходу в "Баварию".