Возвращение Сане: Немецкий футболист впервые за полгода вышел на поле

В текущем сезоне Лерой Сане успел провести лишь один матч за "Ман Сити". В игре за Суперкубок немецкий вингер получил серьезную травму.

Однако уже сегодня состоялось долгожданное возвращение. По данным пресс-службы "горожан", он вышел на поле в матче "Ман Сити U23" - "Арсенал U23".

Всего он провел 57 минут в игре. Пока неизвестно, когда он сможет сыграть за оснвную команду Пепа Гвардиолы.

57 minutes of #PL2 action for @LeroySane19 tonight.



Great to see him out there!



#ManCity pic.twitter.com/8GMZVlP3KO