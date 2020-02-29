Норвич - Лестер 1: 0. Видеообзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча "Норвич" - "Лестер", которые встречались в 28-м туре Английской Премьер-лиги. Главный аутсайдер лиги неожиданно победил третью команду первенства - единственный гол записал на свой счет Джамал Льюис. Для "Лестера" это четвертый матч подряд без побед, "Норвич" на четыре очка отстает от спасительного 17-го места.

Английский премье-лига. 28-й тур

"Норвич" - "Лестер" 1: 0

Гол: Льюис 70