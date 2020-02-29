  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Норвич - Лестер 1: 0. Видеообзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвич - Лестер 1: 0. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Норвич - Лестер, чемпионат Англии, 28 февраля 2020

Норвич - Лестер 1: 0. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча "Норвич" - "Лестер", которые встречались в 28-м туре Английской Премьер-лиги. Главный аутсайдер лиги неожиданно победил третью команду первенства - единственный гол записал на свой счет Джамал Льюис. Для "Лестера" это четвертый матч подряд без побед, "Норвич" на четыре очка отстает от спасительного 17-го места.

Английский премье-лига. 28-й тур

"Норвич" - "Лестер" 1: 0

Гол: Льюис 70

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Норвич Сити Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...