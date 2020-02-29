Клопп: АПЛ не стала слабее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласен с тем, что уверенное лидерство его команды в таблице связано со снижением общего уровня Премьер-Лиги.

"Мне наплевать на это. Не думаю, что какой-нибудь болельщик "Ливерпуля" должен беспокоиться насчет таких вещей. Если другие люди думают, что "Сити" не так хорош, как прежде, тогда я могу сказать, что вы заблуждаетесь. Они забили чуть больше голов, чем мы, но пропустили чуть больше, чем мы, и это объяснимо, если взглянуть на их проблемы с травмами.

Мы не влияем на то, сколько очков они набирают, если не считать очные матчи. А в этих очных матчах против "Тоттенхэма", "Челси", "Арсенала", "Сити" или "Манчестер Юнайтед" всегда тяжело. И хотя мы выиграли большинство из них, они всегда очень сложные.

Так что подозрения насчет снижения уровня Премьер-Лиги не обоснованы, особенно когда видишь победу "Сити" над "Реалом". "Сити" — одна из лучших команд в мире в данный момент, и они были значительно лучше "Реала", так что это говорит о силе нашей лиги.

А когда мы играем против "Уотфорда", "Норвича" и "Вест Хэма", они не выглядят командами из тройки худших", — цитирует Клоппа Daily Mirror.