  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Матич: Сульшер стал гораздо более классным тренером, чем год назад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матич: Сульшер стал гораздо более классным тренером, чем год назад

Англия
(1 голосов)

Игрок отметил прогресс коуча

Матич: Сульшер стал гораздо более классным тренером, чем год назад
Новина українською

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отметил прогресс наставника команды Оле Гуннара Сульшера.

"Он прибавляет каждый день, набирается опыта. Он определенно будет становиться только лучше и лучше.

Он меняется, как и любой тренер — даже Карло Анчелотти, если сравнить его сейчас с 20 годами ранее. Он знает больше и стал опытнее, и так же будет с Оле. На мой взгляд, он стал гораздо более классным тренером, чем один год назад.

Теперь он знает всех игроков, он четко понимает, что нужно сделать до матча и после матча. В его профессии опыт очень важен", — цитирует Матича Sky Sports.

Напомним, Сульшер возглавил "Юнайтед" в декабре 2018-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...