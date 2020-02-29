Матич: Сульшер стал гораздо более классным тренером, чем год назад

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отметил прогресс наставника команды Оле Гуннара Сульшера.

"Он прибавляет каждый день, набирается опыта. Он определенно будет становиться только лучше и лучше.

Он меняется, как и любой тренер — даже Карло Анчелотти, если сравнить его сейчас с 20 годами ранее. Он знает больше и стал опытнее, и так же будет с Оле. На мой взгляд, он стал гораздо более классным тренером, чем один год назад.

Теперь он знает всех игроков, он четко понимает, что нужно сделать до матча и после матча. В его профессии опыт очень важен", — цитирует Матича Sky Sports.