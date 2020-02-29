Уотфорд - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ливерпуль" не смогли остановить английские гранды, сможет ли это сделать один из аутсайдеров АПЛ? С середняками у команды Клоппа иногда возникают определенные проблемы – в двух последних турах "Вест Хэм" и "Норвич" (также команды из зоны вылета) смогли оказать серьезное сопротивление лидеру чемпионата Англии. На своем поле есть шансы и у "Уотфорда".

Подробнее о матче Уотфорд - Ливерпуль читайте в отдельном материале.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд 19:30 Ливерпуль

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