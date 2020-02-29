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Уотфорд - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 29.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Викарэйдж Роуд
"Ливерпуль" не смогли остановить английские гранды, сможет ли это сделать один из аутсайдеров АПЛ? С середняками у команды Клоппа иногда возникают определенные проблемы – в двух последних турах "Вест Хэм" и "Норвич" (также команды из зоны вылета) смогли оказать серьезное сопротивление лидеру чемпионата Англии. На своем поле есть шансы и у "Уотфорда".
Подробнее о матче Уотфорд - Ливерпуль читайте в отдельном материале.
АПЛ. 28-й тур
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Уотфорд 19:30 Ливерпуль
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa>>
Телетрансляция на канале Setanta