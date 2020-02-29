Из-за травм Ливерпуль будет обходиться без трех хавбеков в игре с Уотфордом

Сразу несколько полузащитников "Ливерпуля" пропустят сегодняшний матч 28-го тура АПЛ против "Уотфорда" из-за травм.

Юрген Клопп будет вынужден сегодня обходиться без лидеров раздевалки Джордана Хендерсона (задняя поверхность бедра) и Джеймса Милнера (мышечная травма). Кроме того, из-за повреждения голени не сможет сыграть вингер Джердан Шакири.

Тем не менее, главный тренер "красных" Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции рассказал, что все трое близки к возвращению в строй.

Матч "Уотфорд" – "Ливерпуль" состоится сегодня, 29 февраля. Начало встречи запланировано на 19.30.