Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из-за травм Ливерпуль будет обходиться без трех хавбеков в игре с Уотфордом
В матче с аутсайдером "красным" не помогут Хендерсон и Милнер
Сразу несколько полузащитников "Ливерпуля" пропустят сегодняшний матч 28-го тура АПЛ против "Уотфорда" из-за травм.
Юрген Клопп будет вынужден сегодня обходиться без лидеров раздевалки Джордана Хендерсона (задняя поверхность бедра) и Джеймса Милнера (мышечная травма). Кроме того, из-за повреждения голени не сможет сыграть вингер Джердан Шакири.
Тем не менее, главный тренер "красных" Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции рассказал, что все трое близки к возвращению в строй.
Матч "Уотфорд" – "Ливерпуль" состоится сегодня, 29 февраля. Начало встречи запланировано на 19.30.