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АПЛ. Брайтон на своем поле уступает Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Гол Айю во втором тайме принес победу гостям

АПЛ. Брайтон на своем поле уступает Кристал Пэлас
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АПЛ. 28-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Кристал Пэлас 0:1

Голы: Айю 70

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя, 33. Берн, 8. Биссума, 18. Муй, 20. Марч, 24. Преппер, 7. Мопе, 11. Троссар.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю, 17. Бентеке.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
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