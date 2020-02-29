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Алдервейрелд: Моуриньо фантастически ладит с людьми

Англия
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Защитник рассказал об отношениях с Особенным

Алдервейрелд: Моуриньо фантастически ладит с людьми
Новина українською

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал о своих отношениях с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо.

"На мой взгляд, Жозе Моуриньо невероятно хорошо ладит с людьми. Он тот, с кем ты хочешь провести восемь часов в дороге на воскресный матч, хотя у тебя родился сын. Такое впечатление он производит, производит на меня. Тебе не хочется его расстроить.

Помимо истории с контрактом, было много всяких вещей, но я всегда был счастлив в "Тоттенхэме" и всегда старался изо всех сил ради "Тоттенхэма".

Мой второй ребенок был на подходе, и я просто не хотел никуда не уходить. После своего назначения новый тренер лишь спросил меня, хочу ли я подписать новый контракт.

После этого процесс немного ускорился, потому что он повлиял на это. Я не знаю, какая тактика была у клуба. Но факт в том, что переговоры ускорились после прихода Жозе", — сообщил Алдервейрелд Daily Mail.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон)
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