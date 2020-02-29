Лэмпард: Если в конце мы будем на четвертом месте, это будет отлично, но до этого еще далеко

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после ничьи с "Борнмутом" в рамках 28-го тура АПЛ.

"Мы должны были победить, у нас было больше моментов. У нас был плохой десятиминутный отрезок, за который мы пропустили 2 гола, и мне это не понравилось. Я доволен характером игроков, сумевших добиться ничьей, но мы должны были побеждать.

Против "Баварии" мы тоже пропустили дважды за небольшой промежуток времени, это не впервые. Может ли это быть потеря концентрации? Возможно. Люди говорят о защите, но когда ты ведешь 1:0 и позволяешь сопернику оставаться в игре, одно стандартное положение может перевернуть все с ног на голову.

Нам нужно больше забивать, и тогда такой проблемы не возникнет. Мы ожидали сложный матч, и так оно и случилось. Однако мы много владели мячом и создали много моментов.

Мы хотели победить, должны были победить, но в этой лиге тяжело выступать. Это важнейшая часть сезона, и если мы не будем реализовывать моменты в подобных матчах, нам будет нелегко.

Исходя из того, как сложился сезон, мы должны быть довольны четвертой строчкой, но сейчас это ничего не значит. Если нам удастся завершить сезон на четвертом месте, это будет большое достижение, но до этого момента еще далеко", – рассказал Фрэнк Лэмпард.